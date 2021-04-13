Fed官員挺鮑爾對升息耐心說法 1人透露縮減QE時間表

美國聯準會 (Fed) 兩名官員周一 (12 日) 發表談話，都表示美國經濟距離達成 Fed 目標仍遠，目前還不到調整貨幣政策的時機，但其中一人透露，等到美國四分之三民眾接種疫苗，Fed 或許將須考慮縮減購債計畫。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周一接受彭博電視訪問時說，等到美國四分之三民眾接種疫苗，將是疫情結束的訊後，屆時 Fed 將須考慮縮減購債，但現在討論改變貨幣政策為時尚早。

布拉德說：「現在討論改變貨幣政策還太早。我們還在疫情隧道，想要保持極為寬鬆的政策立場，等到我們走出隧道，才是開始評估下一步的時間點。」

Fed 目前每月收購 1200 億美元資產，而根據彭博追蹤資料，目前全美約 36% 民眾接種至少一劑疫苗，22% 民眾完成完整的疫苗接種。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 官員持續呼籲防疫工作切莫鬆懈，民眾應該遵守旅遊限制等建議，因為美國確診病例還在增加。

布拉德說：「等到 75%、80% 民眾完成疫苗接種，而且 CDC 釋出更樂觀訊息，即疫情獲得控制，且防疫措施開始鬆綁，那麼我想整體經濟將比現在更令人有信心。確診病例還在增加，這一點令人擔心。」

布拉德的談話和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 相呼應。鮑爾上周日接受 CBS 訪問時透露，美國經濟走到「轉捩點」，拜疫苗大規模接種和強力政策支持之賜，未來幾個月的經濟成長和企業招募將加速攀升，但美國經濟仍存在一些風險，需要注意解封導致確診病例持續增加的可能性。

布拉德也認為美國經濟繁榮將帶動近期通膨升溫，但未來幾個月的指標將是扭曲的數據，不是用來評估整體情勢的良好指標。他解釋，比起過往，現在的 Fed「不再那麼先發制人」，會容忍通膨預期升高一點。

羅森格倫：今年經濟不會過熱，Fed 有因應通膨的工具

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 同日在一場商業領袖虛擬會議中表示，受益於寬鬆的貨幣和財政政策，美國經濟今年可能大幅反彈，但就業市場仍有很大的進步空間，當前寬鬆的貨幣政策立場仍合適。

他說，假如疫苗有效避免變種病毒擴散，美國將在經濟疫情過後出現史上少見的強勁復甦，就業市場將變得緊俏一點，但今年經濟不會過熱，就算通膨意外躍升，Fed 也有因應的工具。

羅森格倫說，根據去年的平均通膨目標新架構，Fed 將對升息保持耐心，在低失業率的情況下，不會只因為通膨預期升高就升息，將等待通膨升溫真正實現。

根據 4 月 7 日發布的 Fed 會議紀錄，決策官員預期就業和通膨還要一段時間才會出現實質進一步進展。