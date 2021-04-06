警告減債恐慌 IMF：Fed意外緊縮將導致資金逃離新興市場

國際貨幣基金 (IMF) 周一 (5 日) 警告，若美國聯準會 (Fed) 意外升息，資金可能外逃新興市場，凸顯央行與市場溝通貨幣政策的重要性。

IMF 和世界銀行春季年會周一登場，IMF 預定周二發布世界經濟展望 (WEO) 中最受矚目的全球經濟成長預測，而上述內容源自 WEO 報告的分析章節。

IMF 表示，美國公債殖利率上升至今主要由亮麗的經濟展望和疫苗大規模接種所帶動，而殖利率上揚可能帶動資金流入美國、使大多數新興市場的美元債券利差縮小。

IMF 經濟學家 Philip Engler、Roberto Piazza and Galen 說，Fed 矢言保持近零利率直到經濟實現充分就業和超過一段時間的 2% 通膨率，但如果先進經濟體的央行突然對通膨升溫風險表達疑慮，可能導致類似 2013 年「削減恐慌」(taper tantrum) 的金融情勢緊縮。

IMF 說，依照 Fed 例行決策會議利率上升幅度衡量的「貨幣政策意外」，美國利率每調升 1 個百分點，新興市場長期利率平均上升三分之一個百分點 (約 33 個基點)，而新興市場評級較低的投機性債券殖利率上升三分之二個百分點。

IMF 表示，為了避免新興市場投資人信心惡化，先進經濟體央行應該提供清楚、透明的政策溝通，說明不同情境下未來利率的走向，例如 Fed 的利率前瞻指引。

IMF 說，如果 Fed 可以提供更多關於未來情境的利率指引，將非常有用。