中國3月蘋果手機出貨下滑 華爾街：iPhone 12未出現超級周期

中國周一 (12 日) 公布蘋果 3 月中國手機出貨量，華爾街分析師表示，儘管數據顯示 iPhone 12 需求穩健，但恐怕未如先前市場預期般出現「超級周期」。

中國資訊通信研究院 (CAICT) 周一公布，今年 3 月中國手機總出貨量為 3600 萬支，年增 66%，其中以蘋果 (AAPL-US) iPhone 占絕大多數的國際手機品牌出貨量為 270 萬支。

JP Morgan 分析師 Samik Chatterjee 表示，270 萬支出貨量數據較 2 月成長 23%，但低於往年 2、3 月平均 42% 季增幅。

Chatterjee 表示，最新出貨量與去年 3 月相比更下滑 7%，是去年 9 月以來首次年成長率下滑。不過，2021 年第一季蘋果中國手機出貨量似乎仍成長 92% 至 1130 萬台，遠超過去年和 2019 年的同期水準，與 2018 年數據一致。

高盛分析師 Rod Hall 表示，去年 9 月至今年 3 月蘋果手機總出貨量已達 3190 萬台，相比之下 2019 至 2020 年同期間出貨量為 2430 萬台。

但 Hall 表示，今年至今 iPhone 12 周期出貨表現比 iPhone X 推出後隔年同期數據下降約 14%，顯示蘋果手機更換周期持續延長，推出新設計機款的需求高峰不如以往。

瑞銀 (UBS) 分析師 David Vogt 就今年第一季每月蘋果總手機出貨量分析表示，3 月蘋果手機出貨量較去年下滑 14%，但 2 月和 1 月年增率分別為 255% 和 122%。

Vogt 認為，與去年疫情激起的大量需求相比，今年需求將難以望其項背，某種程度上蘋果手機出貨可能會繼續下滑，並持續至 4 月和 5 月。

此外，Hall 說道，3 月 CAICT 數據也表明蘋果在此期間還失去中國市場市占率，這些跡象都證明 iPhone 12 並不如先前市場預期能帶來「超級周期」。