〈美股熱門股〉輝達推CPU股價大漲、英特爾挫 GameStop擬換董座跌10%

Nvidia 勁揚 5.62%，英特爾下跌 4.18%

電腦顯卡龍頭大廠輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周一（12 日）發布首款採用 ARM 架構的超級運算 CPU，並提高 2022 首季財測，激勵股價大漲 5.62% 至每股 608.36 美元，但 Nvidia 此舉等於跨入英特爾 (INTC-US) 獲利豐厚的事業，英特爾股價受衝擊，終場下跌 4.18% 至每股 65.40 美元。

Nvidia 也宣布與 ARM 晶片供應商聯發科攜手合作，打造一個支援 Chromium、Linux 和 NVIDIA SDK 的筆電參考平台。聯發科表示期待能與 Nvidia 一同將 GPU 帶到 ARM 的筆電平台上，優化遊戲、內容創作等應用。

Nvidia 還提高財測，2022 會計年度第一季營收將超過 53 億美元，優於先前該公司與華爾街預估。

另外，英特爾執行長 Pat Gelsinger 透露正在與汽車晶片供應商談判製造車用晶片，目標 6 到 9 個月內生產。

阿里巴巴利空淡化，上漲 9.27%

中國最大電商業者阿里巴巴 (BABA-US) 日前遭官方處以天價 28 億美元（約新台幣 800 億元）的反壟斷罰款，但市場研判利空已淡化，其 ADR 周一在美股上漲 9.27%，收 244.01 美元。

該筆天價罰款約占阿里巴巴 2019 年營收的 4%，也凸顯中國監管機構將審查擴大至互聯網公司。分析師 Oleh Kombaiev 表示，過去幾個月阿里巴巴一直承受主權風險的巨大壓力，導致該公司的市值下跌，但卻忽略了公司的成長與中國經濟復甦因素。或許在這些風險明顯降低的情況下，公司的市值會回到平衡狀態，預估短期內市值至少有 25% 的成長。

Nuance 公司獲微軟收購，大漲 15.95%

微軟宣布溢價收購後，Nuance (NUAN-US) 一度大漲 16%，終場漲 15.95% 至每股 52.85 美元。微軟 (MSFT-US) 周一表示計畫以每股 56 美元收購，較 Nuance 上周五（9 日）收盤價溢價近 23%。

消息人士透露，兩家公司目前正進行談判，如果成交，對微軟而言將是繼收購職業社群平台 LinkedIn 後規模第二大的收購案。Nuance 提供 AI 及語音辨識服務，如蘋果 (AAPL-US) 的 Siri 就是使用該公司提供的技術。此外，該公司的軟體也網羅了健康保健及汽車行業等，範圍廣泛。

GameStop 傳內部獵才替換董座，大跌 10.91%

GameStop(GME-US) 周一（12 日）傳出內部正在獵才取代現任執行長謝爾曼（George Sherman），股價下跌 10.91%，收 141.09 美元。

此外，福斯商業新聞記者 Liz Claman 在推特推文指出，GameStop 張貼一份招募與非同質化代幣（NFTs）及區塊鏈相關人才的職缺資料，路透報導也指出，該公司目標把重心轉向電子商務領域。