三商家購今年續展百家店 今年維持成長

證交所公告，三商家購 (2945-TE) (美廉社) 送件申請股票上市，為今年首家國內公司申請股票上市，三商家購總經理邱光隆表示， 2019 年內部系統調整完成後，去年營運動能恢復，今年有望再增逾 100 家店，全台總店數上看 900 家，維持成長動能。

三商家購申請上市利多激勵，今日早盤大漲 4%，股價朝百元大關靠攏，最高來到 98.8 元，創 2019 年 12 月中旬以來高點。

目前美廉社全台共有約 800 家店，三商家購設定長期計畫為 2023 年全台達 1300 家店，全台各里均設有一家美廉社為長遠目標。

另一方面，隨著各大超商超市積極搶進外送版圖，邱光隆強調，不會在外送市場缺席，正規劃外送服務將從雙北市約 50-100 家店點開始，預計上半年就會推出。

美廉社日前也正式發表全新複合店型，與母公司旗下日本藥妝品牌 Tomod’s 特美事合作推出，預計第二季底前改裝完成共 20 家，預計將可帶動來客數成長 10-20%，並帶動單店業績成長 8-15%，為同店挹注新成長動能。

三商家購去年合併營收 132.23 億元，年增 9.25%，營業利益 2.51 億元，年增 309%，稅後純益 1.82 億元，年增 332%，每股純益 (EPS)3.04 元，已擺脫 2019 年的谷底。