三商家購複合店亮相 拚來客數增20%

三商家購 (美廉社)(2945-TE) 今 (8) 日正式發表全新複合店型，此與母公司旗下日本藥妝品牌 Tomod’s 特美事合作推出，預計第二季底前改裝完成共 20 家，三商家購總經理邱光隆表示，目標帶動單店業績成長 8-15%，來客數成長 10-20%。

邱光隆指出，美廉社在台經營已邁向第 15 年，進入 4 月後全台突破 800 店，為提供更完整服務， 將消費者對家庭和民生必需品的需求，進一步往個人保健保養延伸，因此，結合集團資源推出藥妝複合店型。

邱光隆說明，複合店主要選在來客數較多、交通樞紐、非封閉型社區且門市空間較大的店進行改裝，在不減少原有商品結構前提下，再加入 10 座 Tomod’s 特美事商品貨架，新導入品項約 800-1000 支，涵蓋營養保健品、個人清潔用品和日雜用品等。

而在改裝店型推出後，美廉社原本的民生用品占比 70%，Tomod’s 特美事保健保養品占 30%，期望改裝後的複合店來客數增加 10-20%，並有效提升客單價。

美廉社強調，和 Tomod’s 特美事合作的複合店型希望專注顧客視角，在消費者返家的最後一哩路，提供家庭民生用品和個人保健保養品雙邊需求，並帶動行動會員突破 50 萬名，長期目標是全台每個里都有一家美廉社。