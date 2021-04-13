外銷翻倍成長！3月日本工具機訂單近2年來最優

日本工具機工業會 (JMTBA) 在 12 日 (週一) 公布 2021 年 3 月份的訂單金額初值，整體報 1278.23 億日圓，是近兩年來最佳，也是連續第 5 個月優於去年同期。

日本 2021 年 3 月的工具機訂單金額年增 65%，月增 21.1%。訂單金額則超越榮枯線的 1000 億日圓，是連續第 2 個月出現如此榮景。

海外訂單大增 871 億日圓，呈現翻倍成長。

日本國內訂單報 406.47 億日圓，年增 18.7%、月增 33.4%。這是相隔 2 年 4 個月後，首度在年比增長，顯示 5G 通訊促使日本半導體市場的活絡，還有汽車生產的復甦等，都帶動生產設備需求。日本國內製造業的景氣似乎正恢復當中。

日本安川電機 (6506-JP) 上一季 (2020 年 12 月至 2021 年 2 月) 的接單金額年增 20%，繼續交出二位數成長，日本國內訂單也轉正，成長 1% 。該公司的小笠原浩社長表示，日本國內的汽車、半導體及電子零件相關行業出現復甦。

JMTBA 也在同 (12) 日公布日本 2020 年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) 的累計接單金額，報 9884 億日圓，年減 10.1%。疫情造成該年度的接單金額跌破 1 兆日圓，是近 11 年來首度發生的現象。

在中國經濟提前一步出現復甦的帶領下，海外訂單報 6622 億日圓，年增 1.4%。日本工具機廠商 Tsugami 表示，中國等市場的電動車產業需求量大。

日本國內的工具機需求雖然大幅復甦，不過瑞薩電子 (6723-JP) 的工廠火災等所造成的半導體短缺問題若持續拉長，恐導致汽車行業生產下滑，工具機訂單也可能遭受波及。