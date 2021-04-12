日本3月CGPI年增1% 仍未回到疫情前水準

日本央行 (Bank of Japan) 週一 (12 日) 公布最新調查數據，2021 年 3 月的企業商品價格指數 (Corporate Goods Price Index，CGPI) 初值報年增 1.0%，相隔 13 個月後出現增長，表現優於《路透社》整理出的預測中數 (年增 0.5%)。

雖然與去年同期相比出現了正成長，不過日本官員指出，從這個數字判斷日本已恢復到了疫情前水準，似乎還言之過早。

就去年同期來看，3 月的數據是 2020 年 1 月以來最大的上揚幅度。雖然水電瓦斯以及塑膠製品呈負面成長，但是非鐵金屬、石油、煤炭製品以及廢五金等的貢獻良多，也因而拉高整體表現。

在 744 個項目當中，有 307 個表現優於去年同期，另有 333 個出現下滑，也由於下滑項目較上揚項目多出 26 個，負責調查的日本央行官員表示「要說現在已恢復到疫情前的水準，還為之過早。」

2021 年 3 月的企業商品價格指數較前月上揚 0.8%、連續四個月出現增長。石油、煤炭製品、非鐵金屬、化學製品等帶來貢獻，其中又以石油、煤炭製品的貢獻度最大。原油行情從 2 月中旬開始直到邁入 3 月，由於沙烏地阿拉伯自行延長減產措施以及美國經濟復甦等因素而出現上揚。

日本央行官員表示，雖然在相當範圍觀察到價格上揚，但是多與原油及非鐵金屬的國際行情走揚有關。和日本國內的需求增加比較起來，被美中經濟復甦牽引的一面較強。