〈台股盤中〉造紙、鋼鐵、電子輪動撐多頭氣勢 再衝17034點新高

台股今 (13) 日開高走高，造紙、鋼鐵等傳產族群依舊扮演撐盤要角，早盤開盤不到 5 分鐘即上漲逾百點，指數高點觸及 17034 點，再寫新高，預估成交量可望上看 4000 億元。

資金持續追捧傳產族群，其中以紙類表現相對強勢，華紙延續昨 (12) 日漲停氣勢，今天一開盤在買單蜂擁下，開盤不到 5 分鐘就直衝漲停關門，股價暫收在 19.65 元，近 2 萬張買單高掛排隊等買。

紙類族群幾乎檔檔翻紅，士紙盤中大漲逾 9%，朝漲停叩關，永豐餘、正隆、榮成、寶隆盤中也有 5% 以上漲幅。

鋼鐵族群中包括春源、燁興、千興盤中大漲逾 4% 以上，中鋼、世紀鋼、盛餘等個股在買單加持下，盤中也有 1% 以上漲幅。

運輸股則漲跌互見，航運股長榮昨天攻克漲停後，今天股價轉疲翻弱，盤中股價平盤上下震盪整理，但包括四維航、中櫃盤中大漲逾 5%，嘉里大榮、台航與台驊控股盤中也有 1% 漲幅。

面板族群中友達、群創雙虎股價雙雙走跌，群創盤中急拉大跌逾 4%，友達盤中也有 2% 以上的跌幅；但智晶、彩晶則逆勢抗跌，盤中逆勢上漲逾 1% 以上。

整體而言，目前大盤多頭主要仍由傳產領航，包括造紙、鋼鐵等持續扮演支撐多頭力道，但考量部分個股短線漲勢過大，建議不宜貿然追高。