辨識新趨勢 尋找明日之星

投資的致勝關鍵在於能及早辨識明日之星，享受超前部署帶來的投資成果，而投資人該如何才能洞燭機先、創造獲利契機？景順投信建議投資人，可選擇能及早辨識這類趨勢變化，投資於推動生活方式變遷公司的全球多主題基金來長線布局。

科技正快速改變消費者習慣，例如購物、媒體使用和旅行的方式，進而影響可支配所得的運用習慣，尤其有了智慧型手機和網路後，越來越多人轉往線上購物，COVID-19 疫情更加速這股趨勢，隨著新星崛起，過去的當紅炸子雞逐漸成為明日黃花。

從消費裡嗅出投資趨勢，是基金經理人的專長，景順環球消費趨勢基金能因應時勢、投資於周遭的變化，投資團隊致力尋求能夠憑藉自身業務模式的技術性優勢、而其產品能受惠於消費習慣持續顛覆性轉變，從而擴大市場占有率的公司，像是電子商務以及包含電玩遊戲、數位音樂、串流、約會等線上娛樂等多主題產業，顛覆一般市場對消費產業型基金的印象。

景順環球消費趨勢基金經理人 Ido Cohen 表示，除了聚焦於線上主題外，同時主動佈局於尚未被發現的潛在投資機會，像是隨著經濟重啟，已先聚焦於低花費的在地「生活體驗」公司，因為這些企業通常沒有電子商務的對手，普遍較不受景氣衰退影響。此外，疫苗的部署有助擴大社交活動並增加支出，像是渡假村、影城、餐廳的人流可望回籠，都是目前值得關注的趨勢與主題。

抓得住投資脈動，景順環球消費趨勢基金各區間表現居冠

資料來源：晨星，截至 2021 年 3 月底，單位 %，美元計價，同類型為台灣核備之境外產業股票 - 消費品與服務類別 (共 7 檔)

現階段景順環球消費趨勢基金資產約有三分之二布局於電子商務、電玩遊戲、社交媒體、影音串流等新型態消費族群；另有三分之一布局於疫苗接種受惠族群，截至 2021 年 3 月底，基金績效在過去短中長期皆排名同型基金第一，表現優異。

展望後市，Ido Cohen 表示，隨著疫苗接種將推動經濟活動重啟並恢復正常，美國和歐洲消費預期將出現復甦，特別是美國拜登政府的 1.9 兆疫情紓困方案 及 3 兆的基建改善方案等大規模刺激政策推動下未來數月股市整體前景良好，將更集中於物色將會領先市場的股票。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。Inv21-0129