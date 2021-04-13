【瀚亞投信】建立正確理財觀念 瀚亞建議: 把握親子理財三階段

家長總是希望能提供最好的資源給小孩，不過什麼東西對他們未來最有幫助？有句諺語是這樣說的：「給他魚吃，不如教他如何釣魚」，瀚亞投資認為若能趁小幫兒童建立基礎理財觀念，將能成為他們一輩子受用的禮物，父母可以在學齡前、學齡期，以及青少年階段，配合實際情況給予不同的指導。

英國保誠人壽集團旗下資產管理公司瀚亞投資，針對亞洲區父母做了親子理財研究，調查顯示亞洲約有 65％的父母會在孩子 10 歲以下時開始進行理財教育，可見多數家長認同培育金錢觀，要從小做起。

面對不同年齡的兒童，可以做的親子理財教育也有所不同，針對學齡前兒童，家長不妨透過給予零用錢的方式，讓他們習慣擁有金錢。此外透過角色扮演來理解消費行為，可以借助扮家家酒等遊戲，去了解購買、結帳等過程。

對於學齡兒童，則可以從建立預算觀念、開設銀行帳戶、設立花費目標，跟利用做家事賺錢，來培養對於金錢的觀念和使用能力。當孩子開始上學後，每週給他們一次零用錢，如果孩子能夠良好規劃零用錢的使用，則拉長頻率改為每個月一次，藉以教育孩子設定預算。家長也可以幫孩子開立存款帳戶，能簡單又實際教育他們存錢的方式。有了存錢觀念後，再進一步便是設立目標，在確保目標不是太遙不可及的情況下，有機會能激發他們存錢的動力。

進入青少年階段，理財教育就可以更深入，無論是強化理財知識、鼓勵打工，或者練習模擬投資，都是相當好的方式。孩子進入青少年時期後，要確保理財教育隨著孩子的成長更深入，此時可以教導複利觀念，進一步激勵孩子存下更多錢。鼓勵孩子打工是許多家長期許的理財教育方針之一，打工目的不只是賺錢，更多時候附加而來的經驗和態度，才是更重要的。

對於部分父母來說，『知道如何讓錢滾錢』是理財教育的理想結果。對這樣的觀念有興趣的家長，建議可以透過交易模擬的方式讓孩子嘗試投資股票，讓他們從理論出發，在經過一番測試後，也可以從少量的資金開始進行實際投資。

瀚亞投資表示，理財教育是許多家長都很重視的環節，但是根據瀚亞親子理財調查來看大多數父母對自己的教育方式並不具有信心，因此為了為協助亞洲家長的需求，推出「親子理財教育平台」，期望藉由一系列理財教育觀點文章，以及理財教育風格測驗，幫助他們達到目標。

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