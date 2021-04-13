安普新接單報捷 首拿印度TWS龍頭廠大單

印度 TWS(真無線藍芽耳機) 龍頭品牌廠 boAt 去年銷量居冠，今年將推出多款新品，據悉，電聲元件廠安普新 (6743-TW) 擠下中國供應商，首度拿下五款 TWS 大單，預計第 3 季放量出貨，boAt 也將躍升安普新的前五大客戶。

boAt 旗下產品均由中國廠代工製造，安普新由於可提供產品設計、模具開發、塑膠射出成型、SMT(表面貼焊技術) 至成品組裝的一條龍服務，且產線製程具競爭力，加上產品在旗下越南廠出貨至印度免關稅，因此順利搶下訂單。

據統計，boAt 在印度市占率達 18%，站穩龍頭寶座，一年 TWS 銷售量千萬副，遠超過蘋果當地銷售與市占。安普新今年打入 boAt 供應鏈一次拿下五款機種，目前已進入最終測試階段，預計 5 月先小量生產，第 3 季開始所有機種放量。

安普新去年全年營收 49.98 億元，在出貨 boAt 帶動下，加上既有客戶擴大下單，以及越南廠新產能下半年投產，今年營收上看百億元，第 2 季單月營收將飛越 6 億元，第 3 季在印度客戶產品出貨下，營收將進一步擴大。

目前安普新前五大客戶占營收比重達 7-8 成，boAt 產品出貨後，將擠進前五大，且若產品出貨順利，明年也有機會取得該客戶更多款的耳機新訂單。

安普新廠區分布台灣、中國及越南，因應客戶要求，中國產線陸續轉移至越南一廠，目前越南一廠產能已全線滿載，規劃今年第 3 季前完成產線擴充，未來越南一廠最大單月營收貢獻上看 20 億元。

另外，安普新看好 TWS、電競耳機需求持續成長，年複合成長率將達 102%，再砸 950 萬美元 (約新台幣 2.7 億元) 購買土地建置越南二廠，預計今年 6 月動工，明年第 1 季完工、投產。

安普新 3 月營收已達 6.04 億元，創同期新高，月增 94.89%、年增 432.47%；第 1 季營收 11.55 億元，年增 313.02%。