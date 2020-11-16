〈安普新轉上市〉明年產能直逼滿載 再砸逾2億元蓋越南二廠

電聲元件廠安普新 (6743-TE) 因應美中貿易戰，已在越南設廠，由於新客戶產品已進入量產階段，明年產能幾乎達滿載，看好未來電競耳機、TWS 市場需求，今年再砸逾 2 億元建越南二廠，預計明年底完工。

安普新廠區分布台灣、中國及越南，其中台灣為研發中心，中國則為昆山及東莞廠，昆山主要負責生產包裝材料、塑膠零組件等，東莞廠則是組裝出貨；因應美中貿易戰去年在越南設立廠房，今年 3 月開始投產，是集團最大製造中心。

董事長黃常青表示，目前越南廠稼動率約 50%，不過除既有客戶陸續下單，新客戶拉貨強勁，預計明年稼動率將達 7-8 成，且已規劃明年再新增 SMT 等相關新產線。

據研調機構預測，今年全球 TWS(真無限藍芽耳機) 銷售量將達 2.5 億台，年複合成長率達 102%；今年全球電競耳機玩家逼近 27 億人，同步推升電競耳機需求。

安普新看好，TWS、電競耳機需求量持續成長，加上目前初步掌握客戶明、後年訂單量，明年越南廠產能勢必供不應求，因此今年加碼 950 萬美元 (約新台幣 2.7 億元) 建置越南二廠，預計明年 3 月開始施工、年底前完工。

黃常青指出，由於中國輸出消費性產品至美國關稅約 7.5%，越南廠出貨至美國則是 0 關稅，目前已逐步將東莞廠產品線移至越南廠進行生產，東莞廠未來則規劃接當地訂單。