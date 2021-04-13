永裕生技包材佈局告捷 拿下德商動物疫苗瓶大單

包材容器大廠永裕 (1323-TW) 相中中國動物疫苗產業發展前景，在中國一萬級無塵室增設的疫苗品容器產線，已取得德商動物疫苗瓶大單，預計 6 月開始出貨，可望帶動上海永裕營收雙位數成長。

永裕主要產品為化妝品、家庭用品、藥品等包材容器，客戶約 99% 都是國際大廠，如資生堂、3M、Chanel、花王、嬌生、SK-II、P&G、蘭蔻等。

永裕近來除在中國市場持續擴大現行滴眼劑容器產線，同時看準中國動物疫苗產業極具發展性，增設的疫苗品容器產線，已順利量產。

由於永裕在中國有符合 GMP 標準的一萬級無塵室，也因此獲德商青睞，疫苗品容器產線已取得德商動物疫苗瓶大單，預計 6 月開始出貨，在全年貢獻下，上海永裕今年營收也可望雙位數成長，永裕整體營收也可望增加至少 5%。

永裕浙江新廠一期工程已順利推進中，整體規劃將配合客戶產能需求擴建，但受限相關審批，認證作業耗時，預計投產時程將延至 2022 年第二季。

永裕第一季營收 8.3 億元，年增 8.35%，為歷年同期次高；永裕看好，今年在全球消費力道提升下，加上高附加價值產品比重拉升，業績、獲利均可望較去年成長。