〈焦點股〉美歐擬制裁新疆太陽能 達能、茂迪同登漲停

太陽能廠 3 月營收普遍繳出亮麗成績單，加上美、歐擬立法抵制新疆多晶矽，恐造成供不應求、價格上漲的情形，台廠達能 (3686-TW) 有機會受惠轉單，激勵股價亮燈漲停，站上 20 元，創波段新高；茂迪 (6244-TW) 同步帶量大漲，衝上漲停 43.25 元。

台股今 (13) 日開高走高，盤中站上萬七，一度達 17041.37 點，續改寫歷史新高，其中，太陽能族群重獲多頭青睞，買氣暢旺，達能、茂迪率先攻上漲停板，安集也逼近漲停價，元晶、聯合再生、國碩、碩禾、太極等相關個股，也有 3-6% 的漲幅。

受惠多晶矽價格上揚，達能 3 月營收 1240 萬元，月增 17.9%、年增 38.7%，累計首季營收 3308 萬元，年增 25%。

達能 2011 年曾與韓廠 OCI 簽訂長約，並在 2018 年取得後續協議，據悉目前合約至 2023 年，料源相對穩定，主要代理高品質多晶矽，而新疆多晶矽產能在全球比重達 5 成，若美歐確定制裁，下游矽晶圓業者勢必找尋海外廠鞏固料源，達能有機會分食商機。

茂迪 3 月營收 4.69 億元，月增 38.8%、年增 55.1%，創 1 年半來新高；首季營收 11.08 億元，季增 27.1%、年增 48.7%，營運成長動能來自工作天數恢復正常及市場需求回溫。

去年受疫情干擾，政府太陽光電設置目標遞延，今年力拚達 8.75 GW，吸引業者積極搶標案，帶動需求升溫，符合市場預期，整體太陽能產業持續樂觀。