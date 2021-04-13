美國新增確診病例數連4週增加 住院數也連2週上升

據報導，有分析數據顯示，美國上週新增新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例數增加了 8% 至 49 萬人，是美國新增病例數連續第 4 週增加。此外，新冠肺炎住院數也增加了 6% 達到 3.9 萬人，連 2 週上升。

在截至 4 月 11 日的一週內，密西根州的新增確診病例數為美國 50 個州中最高，住院人數也同樣為全國最多。

據美國疾管局 (CDC) 的數據顯示，截至 3 月 13 日的過去 4 週內，密西根州約有 39% 的新增病例數是屬於更具傳染性的 B.1.1.7 病毒變種，相關比例也創下全美最高。事實上，從 3 月初密西根州放寬了防疫封鎖限制後，當地疫情就開始日趨嚴重。

CDC 主任 Rochelle Walensky 就曾經表示，密西根州應該整個「封鎖」以應對新冠肺炎住院數和死亡人數激增的情況。他認為，解決方案就是回到去年春夏時候的狀態，提高危機意識並且全面封鎖。

報導中也指出，由於死亡病例數通常較新增確診病例數要晚上幾週才會報告，因此上週死亡病例數下降了 7% 至 5,325 人，其中不包括奧克拉荷馬州 (Oklahoma) 的死亡病例數據。

美國疫苗接種率方面，則是連續第 7 週創下新高紀錄。美國上週平均每日注射 310 萬劑疫苗。CDC 的數據顯示，截至週日，全美 36% 的人口已至少接受一劑的疫苗注射，而 22% 的人口則是已接種完成。其中，新罕布夏州 (New Hampshire) 成為第一個有一半以上居民至少接種過一劑疫苗的州。