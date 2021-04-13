〈台股盤後〉電子權值股後繼無力 衝破萬七創高後拉回 跌破五日線

台股今 (13) 日早盤在電子三雄領軍下，一度衝破萬七關卡，以 17041 點再寫新高，不過，在獲利了結賣壓出籠下，台積電、聯發科等電子權值股尾盤漲幅收斂，壓抑指數表現，即便台塑化、南亞等傳產權值股站穩盤上，也無力撐盤，大盤開高走低，終場下跌 34.79 點，收在 16824.91 點，跌破五日線，成交爆出歷史天量 4630.09 億元。

電子權值股方面，台積電股價在平盤附近震盪，終場以平盤價 605 元作收；聯發科開高走低，午盤後翻黑，但尾盤急力拉抬翻紅，小漲 0.1%，收在 961 元；鴻海表現相對強勢，上漲 1.65%，收在 122.5 元。

受惠紙箱缺貨題材持續帶動，造紙族群續成盤面焦點，華紙亮燈漲停，永豐餘大漲超過 7%，正隆、寶隆漲幅也有 3 至 4%。

航空雙雄表現同樣強勢，長榮航爆出 32 萬張的大量，股價飆漲 7.7%，收在 17.45 元；華航也爆出 49 萬張巨量，上漲 1.75%，收在 17.4 元。

拜登政府擬仿照「新疆棉」模式抵制「新疆太陽能」，將使太陽能多晶矽供應受阻，太陽能原料、矽晶圓及電池現貨價應聲飆漲，受此消息激勵，達能強攻漲停，安集也大漲 3%，國碩表現也不俗。

國泰證期分析師蔡明翰表示，短線多頭格局不變，但指數上檔有壓，資金轉向低位階族群，電子權值股暫時熄火，關注台積電本周法說會釋出的展望，若優於市場預期或外資回頭轉買，有利電子權值股再度點火，預期短線指數緩步震盪創高格局不變。