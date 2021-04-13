【日盛投顧】10日線不破指數仍有機會創高

◆盤勢分析

1. 週二台股開平高走高後殺低震盪，最高點 17，041 點創高，最低點 16，802 點失守 5 日線 (16，856 點) 但守穩 10 日線 (16，705 點)、月線(16，448 點)、季線(16，051 點)、半年線(14，853 點) 及年線 (13，401 點)，，終場指數下跌 34.79 點，跌幅 0.21%，收在 16，824.91 點，成交金額為 4，662.03 億元，大於 5 日均量(4，150 億元) 及 20 日均量(3，490 億元)。三大法人合計賣超 41.14 億元：外資賣超 17.52 億元、投信賣超 15.94 億元、自營商賣超 7.68 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 16，600 點至 16，700 點，壓力為 17，200 點至 17，300 點。

(3)、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值 (78) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 櫃買指數跌幅 1.45%，收在 209.39 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 205 點附近，壓力為 215 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值 (73) 大於 50，短線偏多整理。

4. 我們認為台股近期高檔震盪，台股選股方向可留意第一季財報優、3 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、生技 / 防疫、高殖利率等。

結構半導體、綠能、原物料、運動風為短期盤面強勢族群

1. 半導體：半導體全線缺貨，晶圓代工 2330 台積電、5347 世界先進產能滿載，IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱、3227 原相、4968 立積等。2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科可受惠於轉單效應。

2. 綠能：拜登政府擬仿照「新疆棉」模式抵制「新疆太陽能」，台廠有望迎轉單，太陽能相關的 3686 達能、3576 聯合再生、3691 碩禾、6443 元晶、6244 茂迪、6477 安集、5871 中租 - KY、6441 廣錠等可觀察相關效益。

3. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2031 新光鋼、2013 中鋼構、2014 中鴻、塑化台塑四寶、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、1304 台聚、1308 亞聚、造紙 1904 正隆、1909 榮成、1903 士紙、1907 永豐餘、銅 2009 第一銅、玻陶 1802 台玻等，橡膠 6582 申豐、2108 南帝漲多拉回，追高留意風險。

4. 運動風：製鞋 9910 豐泰、9938 百和、電動自行車 9921 巨大、9914 美利達等受惠運動風潮興起。

5.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易、3704 合勤控等可留意。

6. 運輸：航空貨運價格飆漲，2618 長榮航強勢；運價上揚，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海、散裝 2612 中航、2606 裕民、2605 新興、5608 四維航、出口相關 2636 台驊投控、5609 中菲行、船舶裝卸 2613 中櫃等。

7. 金融：15 家上市櫃金控 2021 年第 1 季獲利出爐，整體金控首季大賺 1，920 億元，比去年同季大幅成長 1.2 倍，續創新高，指標包括 2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金等。

8. 高殖利率：具高殖利率題材相關股可留意 2357 華碩、1101 台泥、3044 健鼎、2404 漢唐、2382 廣達、8924 大田、2013 中鋼構、3005 神基、2480 敦陽科、2301 光寶科、6202 盛群、3515 華擎、4977 眾達 - KY、2458 義隆、4915 致伸、2015 豐興、8021 尖點等。