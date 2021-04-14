【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國食品藥物管理局 (FDA) 與疾病管制與預防中心 (CDC) 基於血栓的疑慮，要求各州暫停使用嬌生新冠疫苗，因為美國出現 6 起個案出現凝血症狀。週二美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.20 至 1.05％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE 敲定台北時間 4 月 21 日凌晨 1 點舉辦今年首場發表會，暗示至少有 Apple Pencil 等 3 款新品將問世，APPLE 上漲 2.43%，TESLA 上漲 8.60%，台積電 ADR 上漲 0.31%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為 16,600 點至 16,700 點，壓力為 17,200 點至 17,300 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 205 點附近，壓力為 215 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、3 月營收靓、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、生技 / 防疫、高殖利率。

5. 美國白宮 12 日召開晶片視訊峰會，總統拜登在與 19 家企業執行長會商晶片短缺的對策與供應鏈問題時表示，美國應加大投資，並且準備好「再次領導世界」，成為全球晶片業領導者。拜登在美東時間 12 日下午出席這場會議時表示，他投資半導體產業的計畫已獲得兩黨支持。他之前已宣布以 500 億美元投資半導體研發與製造。

6.4938 和碩美國設廠地點有譜了。和碩自從去年釋出將在美國設廠後，至今未正式揭露地點、投資金額、預計生產的產品等。然而據了解，和碩其實德州廠廠址已經選定位於美墨邊界的德州 El Paso，預計今年底可以做好量產準備，將為特斯拉代工中控台、自駕模組、電控單位、充電樁等。

7. 拚延續過去四年營收年複合成長率 19％的榮光，智易（3596）總經理射四箭，製造、研發、業務、購併火力全開，繼首季營收創高後，曾釗鵬樂看今年新產品、新事業、新產線將陸續發酵，只要追料沒問題，第一季應該不會是全年的高點。智易去年業績放光芒，以淨利歸屬母公司 17.14 億元，每股盈餘 8.36 元，一舉拿下歷史新高，就連今年首季營收也同步攀頂，過去四年營收複合成長率達 19％。

8. 裕民（2606）昨（13）日舉行法說會，看好散裝船今年將持續復甦，裕民手中有近七成現貨船，隨著海岬型、巴拿馬型的租金價格走揚，漲價效益明顯。以海岬型為例，日租金已達到 2.6 萬美元，較去年同期增加近 80%，裕民本季到第 3 季營收、獲利看俏。

