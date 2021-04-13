【永豐期貨】台股衝破萬七後賣壓出籠 失守五日線

期貨走勢

台指期週二下跌 42 點至 16793 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 31.91 點，電子期逆價差擴至 - 2.25 點，金融期轉為逆價差 - 4.1 點。現貨部分，三大法人賣超 41.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 691 口至 - 6481 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 566 口至 - 25406 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 521 口至 - 10685 口。

週一美國總統拜登於半導體峰會上表示，美國需要通過投資其晶片基礎設施，解決半導體持續短缺的問題，以保護供應鏈並振興美國製造業，美股四大指數至高點拉回皆收黑，道瓊下跌 0.16%，標普 500 下跌 0.02%，那斯達克下跌 0.36%，費半指數下跌 1.1%。台股今天早盤一度衝破萬七關卡，寫 17041 點新高，但隨後獲利了結賣壓出籠，權值股無力撐盤，大盤紅翻黑，加權指數終場下跌 0.21%，收 16824.91 點，跌破五日線，爆出歷史天量 4630.09 億元。權值股來看，台積電在平盤附近震盪，終場收平盤 605 元，聯發科開高走低，午盤後翻黑，但尾盤急拉翻紅，小漲 0.1%，收 961 元，目前台股多頭格局未變，但上檔明顯有壓，資金轉向低基期族群，投資人可關注台積電本週法說會，若優於市場預期而使外資回頭補買，將有利電子權值股資金回流，預期短線呈震盪格局不變。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 升至 1.37。VIX 指數上漲 0.46 至 17.78。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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