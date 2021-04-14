【永豐期貨】台股大震盪再爆天量 尾盤急拉翻紅

期貨走勢

台指期週三上漲 64 點至 16857 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 8.97 點，電子期轉為正價差 0.17 點，金融期逆價差縮至 - 2.61 點。現貨部分，三大法人賣超 36.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 475 口至 - 6006 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 236 口至 - 25170 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 682 口至 - 10003 口。

週二美股三大指數漲跌互見，蘋果即將舉辦今年首場發表會的消息，帶動科技類股走高，也推升那斯達克指數收盤上漲 1.05%，另一方面，美國長債拍賣優於預期，債券殖利率下跌令銀行股承壓，此外美國 CDC 暫停嬌生疫苗的消息拖累生技股，終場道瓊指數收低 0.2%，標普 500 指數下跌 0.33%。週三台股早盤開高後，追價買盤明顯後繼無力，失望性賣壓浮現，大盤反轉走低，5 日線與 10 日線相繼被摜破，臨近月線始見低接買盤進場承接，推升指數緩步收斂跌幅，尾盤拉尾翻紅，終場加權指數上漲 0.24%，收在 16865.97 點。目前台股日 K 停滯不前，且連日量能都有放大跡象，後續短天期均線能否守住為短線觀察重點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.37 升至 1.46。VIX 指數上漲 0.18 至 17.96。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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