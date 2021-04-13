〈智易法說〉大幅上修資本支出至20億元 下半年不排除再擴越南廠

仁寶 (2324-TW) 旗下網通廠智易 (3596-TW) 今 (13) 日召開法說會，因應近年越南廠、台灣新竹總部擴充計畫，將今年資本支出由原本規劃 13-14 億元，大幅上修至 18-20 億元，越南二廠也預期今年第 4 季投產，下半年不排除再加碼擴產。

智易總經理曾釗鵬表示，2018 年美中貿易戰後，持續評估擴大非中國產能，除向母公司仁寶租用越南廠房，2019 年也投資越南二廠，新廠預計今年第 3 季完工進駐設備，第 4 季開始投產貢獻營運，產能規模是既有越南廠 3 倍，公司也不排除下半年再持續擴充二廠規模。

曾釗鵬指出，智易目前主要生產基地集中在中國、越南，產能比重約 7 比 3，預期在越南二廠開出後，產能比重將變成 5 比 5。

展望今年，曾釗鵬表示，未來將持續擴大營運規模，從業務面來看，智易過去營收主要集中歐、美，近年持續開發新客戶，去年也在蘇聯、中東、拉美等新興國家設立新據點，首季也成立印度子公司。

研發方面，曾釗鵬指出，智易以研發為導向，目前公司有 70% 研發人員，每年也會增加約 30% 軟體研發人員，持續提升創新服務，目前在手現金則達逾 90 億元，也不排除透過併購強化研發能力。