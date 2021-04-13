〈智易法說〉缺料影響出貨 在手訂單穩健全年維持雙位數成長

仁寶 (2324-TW) 旗下網通廠智易 (3596-TW) 今 (13) 日召開法說會，展望今年，總經理曾釗鵬表示，缺料影響出貨，將努力追料，目前在手訂單穩健，全年營運審慎樂觀，考量缺料狀況下，今年營運仍拚維持雙位數成長。

曾釗鵬指出，零組件缺料、漲價是業界共同問題，特別是晶片、記憶體、航空海運價格持續飆漲，讓系統廠承受龐大壓力，目前智易持續與客戶溝通，部分客戶也同意反映成本，但預期漲價成本將壓抑第 1 季毛利率，本季可望逐步改善。

展望今年，曾釗鵬指出，5G 產品可望在下半年配合電信運營商出貨，預期今年第 4 季將有顯著營收貢獻，占比逾 5%，另外，WiFi-6E、光纖新產品今年下半年也將逐步放量貢獻營收，其他 O-RAN 小基站、企業專網、邊緣運算也在開發方向。

曾釗鵬表示，智易瞄準車用商機，透過毫米波雷達切入車用電子市場，已完成開發且通過客戶認證，本季將開始小量出貨。

智易 3 月營收 34.02 億元，月增 14.4%、年增 36.3%，寫歷史單月次高，第 1 季營收 96.25 億元，季增 5.5%、年增 34.7%，則創下歷史單季新高。