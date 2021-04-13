〈崇友展望〉獲台中建案訂單 營收貢獻逾9000萬元 明年認列

電梯大廠崇友 (4506-TW) 今 (13) 日宣布，自有品牌堅尼西斯接獲台中英才路商辦 / 國際酒店超高速電梯汰舊換新業務，以及台中台灣大道豪宅老佛爺新梯，兩項建案訂單預計明、後年完工認列，營收貢獻達 9030 萬元。

汰舊換新業務方面，總經理游本立表示，台中英才路商辦 / 國際酒店因經營團隊更換，大樓重新翻修，打造成地上 47 層、地下 6 層建築，且為全台前 20 高樓層建築案，崇友將建置 4 台每秒 5 米的超高速電梯，預計今年 7 月開工，今年底後陸續完工，明年認列 3780 萬元營收。

游本立指出，一般建案電梯速度每秒約 3-3.5 秒，每秒 5 米以上的超高速電梯較為罕見，崇友拿下台中商辦 / 國際酒店訂單，也寫下台灣汰舊換新電梯市場最高行程、最高速電梯等兩項新標竿。

崇友也接獲台中豪宅老佛爺新梯共 11 台，金額逾 5000 萬元，預計明年完工認列。游本立指出，兩大訂單挹注下，看好今年營收、獲利有望再創新高。

游本立指出，過去高速電梯技術掌握於國際大廠，不過公司開發出國產每分鐘可達 150 公尺的電梯，陸續接獲台北站前新光摩天大樓、台北 101 大樓、君悅飯店、新板凱撒飯店、台大醫院等大型新梯指標型訂單。