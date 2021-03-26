〈永大經營權之爭〉董座許作名請辭日立接手 經營權勢在必得

電梯大廠永大 (1507-TW) 經營權之爭未歇，董事長許作名今 (26) 日宣布，因個人生涯規劃請辭，董事會推選株式會社日立製作所代表人暨台灣日立亞太電梯事業開發室總經理長島真擔任新董座，顯示日立拿下經營權勢在必得。

永大公告，許作明同時兼任子公司永大中國董事長與總經理、香港永大法人董事等職位，均改由長島真擔任。

台灣日立指出，永大機電成立於 1966 年，是台灣最大的電梯企業，在中國也以公寓住宅用電梯為中心開展業務；日立從永大機電成立之初就協同合作，並於 1968 年出資參股，雙方合作至今已超半世紀，去年 10 月透過鉅額交易，追加取得永大機電股份，至今日立集團持股比達 51.1%，基於與永大超半世紀合作，堅持深耕台灣走向國際。

日立強調，今後會繼續加强與永大機電的合作，透過提升在台產品技術含量深耕台灣，通過擴大在中國和亞洲電梯產品，提高競爭力以增加新梯接單量，並拓展保養臺數規模提升收益率，加速事業的全球化進程。

永大今日也公布去年財報，去年營收 153.18 億元，年增 11.66%；毛利率 25.18%，年增 1.36 個百分點；營利率 8.28%，年增 2.09 個百分點；稅後純益 13.09 億元，年增 39.26%，每股純益 3.2 元，寫 4 年新高。