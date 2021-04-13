〈智慧顯示與觸控展〉友達推Mini/Micro LED新品 鎖定電競、車載應用

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (13) 日表示，將在 2021 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展中，展出一系列 ALED 先進顯屏技術，包含 Mini/Micro LED，其中，MiniLED 仍鎖定電競、醫療領域應用，Micro LED 則將搶攻車用、智慧娛樂市場商機。

友達表示，Micro LED 將優先鎖定車載應用，繼發表 9.4 吋柔性 Micro LED 顯示器後，今年再推出 12.1 吋單片式 Micro LED 顯示器，鎖定車用儀表板、中控台顯示器應用。

友達進一步指出，今年也將攜手新創公司錼創，首次展出 1.39 吋全球最高像素 Micro LED 顯示器，可搭配中控台作為電子旋鈕，或應用在行動穿戴裝置中，另外，也將與全球家電大廠合作展出 Micro LED 顯示器，導入居家娛樂市場應用。

Mini LED 方面，友達仍鎖定 Mini LED 背光電競顯示器、醫療手術應用，其中，看準電競產業對高畫質、高對比、低延遲等要求提升，將推出搭載 Mini LED 背光的 32 吋電競顯示器面板、17.3 吋電競筆電面板，並同時推出 360Hz 高刷新率的 25 吋電競顯示面板，可望續坐穩全球電競顯示器面板龍頭。

醫療應用方面，友達指出，Mini LED 高畫質影像、真實色彩也有助醫療判讀更精確，展會中也將推出全球第一台 32 吋 4K Mini LED 分區調光手術用顯示面板，並使用 Deep Red 真實紅技術將紅色進行最適化調校，真實呈現人體組織、血液層次與細微差異。