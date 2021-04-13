〈報稅看這裡〉健保費、補充保費可全額列舉扣除 4大管道輕鬆查

5 月報稅季將至，健保署今 (13) 日表示，民眾申報個人綜合所得稅時，若採列舉扣除額，去年度的健保費、補充保費將可全額扣除，民眾可利用官網、App、臨櫃、超商四大管道查詢繳費金額。

健保署說明，5 月申報綜所稅即將開跑，若民眾選擇採列舉扣除額方式，109 年度的健保費和補充保險費都可以全額列舉扣除，不受全年 24000 元保險費扣除額上限的限制。

健保署指出，去年度健保費繳納金額，除可向投保的公司 (行號) 或所屬職業工會 (漁會、農會) 查詢，以及向各扣繳補充保險費的單位查詢補充保險費扣費金額外，自即日起，民眾也可利用四大管道，查詢去年度的健保費繳納金額。

一，民眾可至健保署官網查詢，點選「網路櫃檯」、「承保網路櫃檯」、「一般民眾」、「個人健保資料網路服務作業」、「各類證明申請及列印作業」、「保險費證明線上列印作業」，須以自然人憑證或完成註冊的健保卡，進行查詢或下載。

二，使用健保行動快易通 App 的民眾，只要點選「健保櫃檯」、「證明文件」，即可申請將保費繳納證明寄送至指定的電子郵件信箱。

三，透過加保的鄉 (鎮、市、區) 公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室，只要攜帶個人身分證正本即可查詢。

四，前往四大便利超商的多媒體資訊工作站，包括 ibon、FamiPort、Life-ET、ok go，使用自然人憑證即可查詢或下載。

此外，民眾可於 5 月申報綜所稅期間，使用自然人憑證或已完成註冊的健保卡，透過綜所稅電子結算申報軟體，或至各區國稅局所屬分局、稽徵所臨櫃據點，查詢健保費繳納資料，就可進行網路報稅。