血栓風波延燒！美FDA和CDC呼籲各州暫停施打嬌生疫苗

在美國境內引發 6 起罕見的血栓案例後，美國食品藥物管理局 (FDA) 和美國疾病預防管制中心 (CDC) 周二 (13 日) 呼籲各州暫時停止接種嬌生 (JNJ-US) 疫苗。

消息傳出後，台北時間周二 (13 日)19 時許，嬌生盤前股價下跌 2.7%，暫報 157.25 美元。

美國有 6 名接種者均在施打疫苗後約 2 周內出現罕見的血栓相關症狀，官員們表示，這 6 起案例均為年齡介於 18 歲至 48 歲間的女性，其中一人因凝血障礙死亡，另一人病危入院。

FDA 在 CDC 的共同聲明中表示，新冠疫苗的安全性為聯邦政府的優先考量，政府非常看重接種疫苗後的健康問題相關報告，並稱上述決定出自於謹慎考慮。

兩家機構呼籲，接種嬌生疫苗後，3 週內出現嚴重頭痛、腹痛、腿痛或是呼吸急促等症狀的人，應立即與醫療服務供應方聯繫。

儘管衛生當局目前僅提出建議而非強制要求，預計所有由聯邦政府營運的疫苗分銷渠道將暫時停止使用嬌生疫苗，官員們也希望各州政府能夠仿效。CDC 數據顯示，迄今全美已施打超過 680 萬劑嬌生疫苗，另有 900 萬劑正運往各州。

接下來，FDA 和 CDC 將共同調查嬌生疫苗和血栓案例之間的可能關聯，以決定是否將繼續授權施打嬌生疫苗。CDC 預計周三 (14 日) 召開會議針對上述案例進行審查。