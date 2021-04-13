麥格納LG合資公司 接近談成蘋果Apple Car合作

週二 (13 日) 外媒引述消息人士表示，麥格納和 LG 的合資公司 (LG Magna e-Powertrain) 即將與蘋果談成 Apple Car 合作。

受此消息影響，麥格納國際 (MGA-US) 週二早盤上漲逾 4%，蘋果 (AAPL-US) 早盤漲約 1.5%，暫報每股 133.20 美元。

韓媒報導，蘋果非常接近與 LG Magna e-Powertrain 公司簽署合作生產 Apple Car 協議。

消息人士稱，LG Magna e-Powertrain 即將與蘋果簽約，根據合約，他們進行蘋果電動汽車的初步批量生產，細節仍在討論中，一旦達成協議，雙方將共同確定蘋果電動汽車生產的相關細節，其原型車將於 2024 年初公布。

另一名消息人士提到，這筆交易規模將很小，因為蘋果計劃只生產測試市場的電動車進行評估，而 LG 集團具有成為蘋果供應商的優勢。

消息人士特別指出，由於包括 LG Display、LG Chem、LG Energy Solution 和 LG Innotek 在內的 LG 集團子公司已納入蘋果零件供應鏈中，因此蘋果不必擔心任何供應鏈問題。這些 LG 子公司能保證 Apple EV 所需零件的的產量和更快的交付速度。

截稿前，LG 相關人士拒絕就此事置評。

2020 年 12 月 23 日 LG 電子攜手加拿大汽車零部件製造商麥格納 (Magna International Inc.)，合資 10 億美元成立一家合資公司，初步命名為 LG Magna e-Powertrain。

LG Magna e-Powertrain 將生產電動汽車零件，包括生產電動馬達、逆變器與車載充電器等汽車 ECU 元件。

LG 電子持有合資公司的 51% 股份，麥格納則持有合資公司 49% 的股份。