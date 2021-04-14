蘋果宣布4/21舉行春季發表會 邀請函暗示3大新品

週二 (13 日) 蘋果 Siri 親自「爆雷」春季發表會的時間後，蘋果正式發出邀請函，敲定台北時間 4 月 21 日凌晨 1 點舉辦今年首場發表會，邀請函圖像暗示，至少有 3 款新品將問世。

《MacRumors》週二早前報導，在詢問 Siri「下一次蘋果活動何時開始」時，Siri 回答：「特別活動是在 4 月 20 日星期二，在加州的蘋果公園。你可以在 Apple.com 上了解所有細節。」

美股週二盤中時段，蘋果官方邀請函正式寄出！

2021 年蘋果春季發表會確定於台北時間 4 月 21 日凌晨 1 點 (美國時間 4 月 20 日) 線上舉行，本次發表會命名為「Spring Loaded」，暗示將推出豐富的新品陣容。

蘋果官方春季發表會邀請函正式寄出！(圖片：蘋果)

果迷關注究竟有那些新品推出？

根據蘋果官方邀請函，類似 Apple Pencil 多彩筆觸繪製的蘋果 logo，似乎暗示今次蘋果首場春季發布會或將會有新一代的「Apple Pencil」。

蘋果過往的春季發布會主要是 iPad 產品更新，以及新的訂閱服務。

12.9 吋新款 iPad Pro 也是很可能推出的新品之一。新款 iPad Pro 採用新的 MiniLED 顯示技術，可提高螢幕對比度，並使圖像更明亮多彩，也和邀請函上的圖像相呼應。

值得注意的是，《彭博》報導，新款 iPad Pro 正面臨良率不佳的問題，至少一家 MiniLED 製造商最近被迫暫停生產，因此推算，新款 iPad Pro 發布後，果迷想拿到新品 iPad Pro，恐怕也需要耐心等上一段時間。

除了上述 2 大新品外，蘋果自家藍牙追蹤器 AirTag 相關謠言早已滿天飛。

蘋果自家藍牙追蹤器 AirTag 有望推出 (圖片：Max Weinbach YouTube)

目前蘋果官方已釋出「尋找」App 的 AirTag 相關網頁，外界預測蘋果半官宣的動作，可能預告果迷將很快看到 AirTag 亮相。

多彩線條組成的圓圖形似蘋果傳聞已久的藍牙追蹤器 AirTag (圖片：全球行銷副總 Greg Joswiak 推特)

根據蘋果全球行銷副總 Greg Joswiak 推特釋出的相關宣傳影片，影片上一開始有多彩線條組成的圓圖，形似蘋果自家的藍牙追蹤器 AirTag。

AirTag 可以通過藍牙或 UWB 超寬頻連接手機，綁在重要物件上，以進行追蹤定位，並有防丟失功能。

年初迄今，蘋果多項新品消息也時有耳聞，包括蘋果即將更新真無線降噪耳機 AirPods Pro 的傳聞、5 年來未更新的 MacBook Pro 新品、近十年來未有更新的 iMac 桌上型電腦新款，這些都是蘋果春季發表會可能會出現的新品之一。