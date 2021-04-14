〈台股盤前〉電金熄火、傳產獨撐 攻「萬七」有壓短線拚收復5日線

台股近期持續高盪震盪，資金主要鎖定原物料、航運等傳產加碼，但因電子權值股腿軟，少了電金族群助陣，加上內外資持續調節持股，預估大盤多頭上攻力道有限，短線目標先拚收復 5 日線。

台股大盤指數昨 (13) 日早盤先開高走高，波段高點一度觸及 17000 點關卡，但最終不敵獲利了結賣壓攻勢，指數拉回整理，終場以 4641 億元成交量，拉回下跌 34.79 點，收在 16824 點，指數失守 5 日線關卡。

觀察目前資金動態，主要鎖定造紙、鋼鐵、航運等傳產族群加碼，其中造紙與鋼鐵，近來更有多檔個股屢攻漲停，而過去扮演撐盤主力的電金兩大族群，則相對疲弱導致股價熄火，進而拖累盤勢表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期中國飛騰等企業遭美國拜登政府列入出口黑名單，衝擊人氣高漲的高價 IC 設計族群投資信心，連帶也給市場一個漲多獲利了結的理由。

而具有漲價題材的景氣循環股表現相對亮眼，成了近期帶動指數上攻或是擔任電子股回檔時的撐盤要角。

雖然今天台股帶量下跌，但葉獻文認為，這僅是漲多回檔，遇到萬七大關的高檔震盪，特別是台股整體企業獲利年增率展望看升，包括半導體產能滿載、原物料族群在疫情之下報價不斷揚升等因素推升下，獲利增幅有望持續上修。

葉獻文表示，科技股以半導體等具有實質獲利的企業為主，以及民生消費股、具漲價題材的塑化、鋼鐵、航運等，預料將成資金聚焦重點。

