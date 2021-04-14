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俄烏緊張、地緣政治風險環伺 小摩建議減持新興市場貨幣 

鉅亨網編譯余曉惠
俄烏緊張、地緣政治風險環伺 小摩建議減持新興市場貨幣  (圖:AFP)
俄烏緊張、地緣政治風險環伺 小摩建議減持新興市場貨幣  (圖:AFP)
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新興市場地緣政治風險阿根廷巴西美俄俄羅斯烏克蘭中國人民幣盧布里爾披索

摩根大通 (小摩) 看淡新興市場貨幣前景，建議投資人減持，原因是地緣政治風險正在蓄積，包括俄烏邊境緊張、中國人民幣近期繼續升值可能性淡化、土耳其和巴西國內政策變數等，都帶來挑戰。

小摩建議減持俄羅斯盧布和中國人民幣，理由是俄國在烏克蘭邊境集結兵力，與美國和歐洲等西方國家關係日益緊張，並升高美國對俄羅斯主權債券施加制裁的可能性，人民幣則因近期升值前景黯淡，且中國的經濟成長和資金流動減速。

小摩分析師 Jonny Goulden 和 Saad Siddiqui 說：「新興市場經濟體自己國內的風險持續逐步上升。以目前的匯率和利率而言，新興市場外匯市場將愈來愈難以吸引資金流入。」

美元今年來相對強勢，彭博追蹤的 24 種新興市場貨幣中有 22 種都貶值，只有南非蘭德和智利披索升值。此外，隨著公債殖利率上揚推升借貸成本，新興市場本國的債券下挫，舉例來說，奈及利亞以奈拉計價的債券今年來下跌 24%，土耳其下跌 16%，巴西下跌 13%。

美國制裁俄羅斯的威脅恐成真

受到俄軍集結烏克蘭邊境的消息影響，以盧布計價的俄羅斯聯邦政府債券 (稱為 OFZ) 最近賣壓罩頂，殖利率躍升至一個月高點，反映投資人擔心美國可能制裁 OFZ。

小摩對俄羅斯盧布投資建議評等從增持調降為持平，並警告美國投資人或許會平倉所有做多 OFZ 的部位。

美國財政部曾在 2018 年警告，由於俄羅斯金融市場與全球股市緊密相連，如果俄羅斯主權債券被制裁，可能導致全球金融市場震盪。

俄羅斯財政部 3 月 24 日被迫取消發行公債的計畫，之後幾次發債因為外國買家興趣缺缺，只能依賴國有銀行填補需求。

小摩表示，雖然技術指標和聯準會 (Fed) 鴿派立場能繼續替新興市場貨幣提供支撐，但不太可能帶動新興市場貨幣升值。

彭博訪調的經濟學家預估，新興市場國家今年可望成長 5.2%，雖仍高於已開發市場的 4.9%，卻是至少 2014 年以來最小差距。

小摩表示，新興市場成長沒有以往強勁，加上正處於利率攀升的環境，因此看空多數新興市場貨幣。

(本文不開放合作媒體轉載)

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