俄烏緊張、地緣政治風險環伺 小摩建議減持新興市場貨幣 

摩根大通 (小摩) 看淡新興市場貨幣前景，建議投資人減持，原因是地緣政治風險正在蓄積，包括俄烏邊境緊張、中國人民幣近期繼續升值可能性淡化、土耳其和巴西國內政策變數等，都帶來挑戰。

小摩建議減持俄羅斯盧布和中國人民幣，理由是俄國在烏克蘭邊境集結兵力，與美國和歐洲等西方國家關係日益緊張，並升高美國對俄羅斯主權債券施加制裁的可能性，人民幣則因近期升值前景黯淡，且中國的經濟成長和資金流動減速。

小摩分析師 Jonny Goulden 和 Saad Siddiqui 說：「新興市場經濟體自己國內的風險持續逐步上升。以目前的匯率和利率而言，新興市場外匯市場將愈來愈難以吸引資金流入。」

美元今年來相對強勢，彭博追蹤的 24 種新興市場貨幣中有 22 種都貶值，只有南非蘭德和智利披索升值。此外，隨著公債殖利率上揚推升借貸成本，新興市場本國的債券下挫，舉例來說，奈及利亞以奈拉計價的債券今年來下跌 24%，土耳其下跌 16%，巴西下跌 13%。

美國制裁俄羅斯的威脅恐成真

受到俄軍集結烏克蘭邊境的消息影響，以盧布計價的俄羅斯聯邦政府債券 (稱為 OFZ) 最近賣壓罩頂，殖利率躍升至一個月高點，反映投資人擔心美國可能制裁 OFZ。

小摩對俄羅斯盧布投資建議評等從增持調降為持平，並警告美國投資人或許會平倉所有做多 OFZ 的部位。

美國財政部曾在 2018 年警告，由於俄羅斯金融市場與全球股市緊密相連，如果俄羅斯主權債券被制裁，可能導致全球金融市場震盪。

俄羅斯財政部 3 月 24 日被迫取消發行公債的計畫，之後幾次發債因為外國買家興趣缺缺，只能依賴國有銀行填補需求。

小摩表示，雖然技術指標和聯準會 (Fed) 鴿派立場能繼續替新興市場貨幣提供支撐，但不太可能帶動新興市場貨幣升值。

彭博訪調的經濟學家預估，新興市場國家今年可望成長 5.2%，雖仍高於已開發市場的 4.9%，卻是至少 2014 年以來最小差距。

小摩表示，新興市場成長沒有以往強勁，加上正處於利率攀升的環境，因此看空多數新興市場貨幣。

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