積極搶進電動車 傳騰訊與廣汽集團將加強戰略合作

週三 (14 日) 陸媒報導指出，根據消息人士透露騰訊 (700-HK) 將與廣汽集團 (2238-HK) 強化雙方戰略合作關係，並在即將開幕的上海車展期間進行簽約。消息傳出後騰訊股價上漲 2%、廣汽則急拉上漲約 5%。

廣汽集團在日前舉辦的科技日中，該集團總經理馮興亞指出廣汽發展電動車是一種戰略性投入，並認為具備智慧網路的電動車算是一個全新的領域，目前產業仍處在成長期，因此需要全力投入。如果沒有前期的資源投入做地基，是無法在未來取得良好的發展。2020 年廣汽自主研發投入佔營收的比重逾 8%，其中重點的投入方向便是新能源。

而廣汽也宣布動力電池技術戰略「中子星戰略」，未來廣汽將深度展開動力電池及電芯的自主研發及產業化應用。同時推動三類別的電動化技術發展，分別是電芯、BMS 系統和電池包。

廣汽已發表可實現續航里程超過 1000 公里的海綿矽負極片電池和從 0% 充至 80% 電量只需 8 分鐘的超級快充電池兩項新技術，均聚焦於電動化方向。

(圖片: AFP)

另一方面，騰訊與廣汽曾經於 2017 年 9 月簽署戰略合作框架協議，並於 2019 年 7 月推出廣汽 ADiGO（智慧駕駛互聯網）生態系統。

而在去年 CES 展期間，騰訊車聯推出全新升級的 TAI3.0 生態車聯網。TAI3.0 是騰訊車聯朝向汽車產業推出的生態化、跨平台、跨終端的全新版本，支援 Android、Linux 多系統，支援車廠、開發者共建車載輕應用生態。同時騰訊也陸續把「生態車聯網」的理念落實到與廣汽研究院共同研發的產品和服務中。

