蔚來、小鵬銷量總和的兩倍！比亞迪3月電動車交車1.6萬輛

巴菲特投資許久的中國車廠比亞迪上個月銷售亮眼，其中電動車的銷量比蔚來汽車與小鵬汽車總和還高，是兩家新創電動車廠的兩倍以上。

由巴菲特大筆投資的車廠比亞迪周二表示， 3 月電動車銷量總計 1.63 萬輛。

相比之下，備受市場矚目的中國電動車新星小鵬汽車 (XPEV-US) 與蔚來汽車 (NIO-US) 顯得遜色不少，小鵬同月銷售量僅 5102 輛，第一季累積交車 1.3 萬輛。

而蔚來汽車更僅有 3257 輛，第一季交車 2 萬輛，不過，兩家公司的銷售數據仍然超出市場分析師的預期。

若將油電混合車納入統計，比亞迪新能源類汽車 3 月銷量超過 2.3 萬輛，使第一季在該類汽車總銷量達到 53380 輛，比燃油車 49394 輛還多。

隨著疫情趨緩，中國汽車市場正在復甦，再加上中國政府強推電動車計畫，都帶動當地電動車銷量快速成長。

中國公安部周二表示，今年第一季新車登記量攀升 966 萬輛，創歷史紀錄，其中新能源汽車為 46.6 萬輛，比率略高於 6% 。

今年第一季，中國新能源汽車中純電動車的比率為 81.5%，與去年相比持平。

這些中國電動車商仍然有很大的努力空間，電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 上周公布，第一季全球交車量達 18.5 輛。

儘管特斯拉未公佈中國的銷售數據，但該公司表示，該公司 Model Y 在中國需求強勁，目前正在加速趕工讓產能滿載。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 此前宣布，中國製的 Model Y 1 月起出貨，目前上海超級工廠 Model Y 的年產能已有 20 萬輛。

根據中國汽車協會的數據，Model Y 是 2 月中國銷售的第三大新能源汽車。