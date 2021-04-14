以色列商船遇襲 傳日本NYK租用但已遭否認

以色列「國土報」(Haaretz) 等媒體 13 日 (週二) 報導，根據來自國防單位的多個消息指出，一艘與以色列有關的商船「Hyperion Ray」在阿拉伯聯合大公國 (UAE) 東部的富查伊哈 (Fujairah) 外海遭受攻擊。目前沒有傳出人員傷亡，該船輕微受損，也靠著自力航行駛入富查伊哈港口。

一座位在伊朗中部納坦茲 (Natanz) 的鈾濃縮廠，於 4 月 11 日疑似遭受以色列攻擊，伊朗方面也表態要實施報復。

以色列的國防單位表示，他們確信這次攻擊是伊朗犯行。而攻擊手段有可能是無人機或飛彈。

根據以色列的媒體說法，遇襲船隻 Hyperion Ray 是一艘巴哈馬籍的汽車船，船東是一名以色列的企業家。據傳 Hyperion Ray 租賃給日本大型海運公司日本郵船 (NYK)(9101-JP)，但已遭到日本郵船否認，該公司表示該艘商船與他們「完全無關」。

依照以色列媒體說法，Hyperion Ray 在遇襲當時正航行在科威特通往阿拉伯聯合大公國的公海上。

以色列與伊朗之間的緊張程度正不斷升溫，根據以色列民營的第 12 頻道電視台 (Channel 12 TV) 說法，這次是伊朗報復行動的第一步，應提防伊朗可能採取的進一步動作。