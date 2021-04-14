〈智慧顯示與觸控展〉鎖定Mini/Micro LED技術應用 估吸引逾3萬人參展

2021 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展將在 21 日至 23 日登場，台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 理事長暨友達 (2409-TW) 總經理柯富仁今 (14) 日表示，今年仍將鎖定 Mini/Micro LED 下世代顯示技術應用，實體展會也將分為五大主題，預期吸引 3 萬人參展。

柯富仁表示，近期面板產業持續熱絡，在 Mini/MicroLED 應用上，除過去主要集中技術發展、應用展示外，今年可望朝實際量產階段邁進，以友達為例，今年 Micro LED 可望進入實際量產階段，首波鎖定與韓系廠商推出的大尺寸 MicroLED 拼接電視。

柯富仁表示，去年展會在疫情影響下延後舉辦，今年將以虛實整合方式進行，邁入「Touch Taiwan 2.0」，今年共吸引國內外 296 家廠商參展，實體展會將有 800 個攤位，實體展會也將鎖定智慧顯示、智慧製造、先進設備、工業材料、新創學研等五大主題。

另一方面，TDUA 也預計在展覽首日與經濟部工業局成立「經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟 (SDIA)」，並由柯富仁、工研院電光系統所所長吳志毅擔任聯盟雙會長，鎖定智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂等四大應用。

除了面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 將在 Touch Taiwan 展出最新顯示應用外，包含玻璃大廠康寧 (GLW-US)、默克、觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)、電子紙大廠元太 (8069-TW)、偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 等都將參展。