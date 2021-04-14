〈焦點股〉面板三傑遭空方狙擊 群創再爆巨量一度落入跌停

台股今 (14) 日開高走低，隨著獲利了結賣壓出籠後，一度大跌逾 260 點，光電族群成為殺盤焦點，面板股一片綠油油，其中，昨天洗出逾百萬張天量的群創 (3481-TW)，盤中再爆出巨量，股價落入跌停，友達 (2409-TW)、彩晶 (6116-TW) 同步遭空方狙擊。

群創 3 月中旬以來股價狂拉，短線漲幅超過 5 成，最高來到 27.05 元，在 16 日融券最後回補日之前，多空交戰激烈，繼昨天股價急挫逾 9% 後，今天依舊賣壓沉重，盤中一度殺至跌停價 22 元，跌停打開後仍有逾 7% 的跌幅。

截止中午 12 點半，群創成交量已超過 85 萬張，仍有機會突破昨天寫下 109 萬張歷史天量的紀錄。

受惠面板價量俱揚，群創自結 2 月純益達 22.48 億元、年增 236%，每股純益 0.22 元，單月賺贏去年全年的 0.17 元，若以每月工作天數 22 天計算，等於群創每開門營業一天就賺進 1 億元。

友達早盤上漲 3%，攀至 26.4 元，但盤中遭到空方鎖定，一度逼近跌停板，最低來到 23.3 元，隨著部分低接買盤進場，友達跌幅收斂至 5% 左右。

中小面板廠彩晶、凌巨 (8105-TW) 賣壓都相當沉重，股價重摔逾 4%。偏光板廠誠美材 (4960-TW) 盤中也亮燈跌停，最低達 13.1 元，隨後跌幅逐漸縮小至 6%；明基材 (8215-TW) 股價則跌逾 3%。