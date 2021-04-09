調查：中國面板廠包辦電視市場前三 群創、LG緊跟在後

南韓面板大廠之一的 LG 顯示 (LG Display) 的全球電視面板市占率，在中國競爭對手強敵環繞下，預估 2021 年將排名第五。

《韓聯社》週五 (9 日) 報導，根據集邦科技 (TrendForce) 的調查數據，LG 顯示的電視面板出貨量估計在 2021 年達到 2500 萬片，優於去年成績的 2360 萬片，全球市占率 9.3%。

集邦科技表示，LG 顯示將於第二季擴張廣州工廠的 OLED 面板產能，努力鞏固他們在 OLED 面板市場的地位。

中國面板廠預估將拿下 2021 年的市占前三名，估計京東方 (BOE) 將生產 6520 萬片奪下第一、華星光電 (CSOT) 將生產 4220 萬片拿下第二、惠科 (HKC) 將生產 4190 萬片排名第三。這三家中國公司的合併市占估計達 50%。

台灣的群創光電 (3481-TW) 在 2020 年的時候排名第二，預測 2021 年的電視面板生產 3800 萬片，市占排行落到第四。

南韓三星顯示 (Samsung Display) 的 2021 年市占排行將掉到第六，原因在於該公司將重點轉到量子點 (Quantum-Dot) 面板的生產，這也造成電視面板的產能下降。三星去年在該排行則是名列第五。

不過，集邦科技也提到，使用三星量子點 OLED 面板的全新電視，即將於 2021 年第四季正式投入市場，從而推動三星每年的電視面板出貨量在 2022 年達到 200 萬片。

集邦估計 2021 年的全球電視面板出貨量，與去年的 2.69 億片相比有持平的可能性。也認為面板供應商在今年仍將聚焦在大尺寸的電視面板，以因應產業的幾項發展，包括併購、產能下降、生產技術改善及面板需求增加等。