〈金管會備詢〉將來銀行總座離職另有隱情？ 立委爆中華電信藉採購涉嫌掏空銀行

純網銀「將來銀行」前總座離職後風波不斷，國民黨立委費鴻泰今 (14) 日質詢時爆料，將來銀行大股東中華電信 (2412-TW) 所的派任董事涉嫌圍標，前總經理劉奕成因反對此事而被迫離職，要求金管會必須徹查此事。

金管會主委黃天牧答詢時則坦言，確實知悉此事，強調金管會將深入了解並加強查核，只要有違法就會法辦。

國家隊純網銀「將來銀行」迄今仍未取得開業執照，前總經理劉奕成日前閃電請辭引發外界譁然，費鴻泰今天在財委會質詢時爆料指稱，劉奕成去職並非個人生涯規劃，而是與反對銀行大股東中華電信所派任的董事涉嫌圍標相關採購案有關。

費鴻泰指出，將來銀行因應金管會要求，改善資安項目所進行採購，但大股東中華電信在未經董事會許可下，就逕行承包核心資訊系統；其中，由中華電信派任的董事吳麗秀更涉嫌圍標，要求銀行必須支付 1300 萬元的採購費用，但遭劉奕成反對。

費鴻泰指出，中華電信要求銀行支付的 1300 萬元採購費用，遠高於市場行情，不僅劉奕成反對，銀行的財務與法遵也簽署不同意見，劉奕成更要求必須將此案送交董事會討論，但卻遭中華電信與兆豐銀董事聯合逼退。

費鴻泰痛批，根據規定 500 萬元以上的關係人交易必須經過董事會核准，但中華電信董事會卻是先斬後奏，先建置系統再跑採購流程，質疑此舉有掏空將來銀行之嫌。

此外，費鴻泰也說，昨 (13) 日上午 10 點他就此事請金管會到他辦公室說明，但 12 點就傳出將來銀行內部開始清查誰是吹哨人，對此黃天牧說，絕不會洩漏吹哨人，一定會保護相關吹哨者權益。