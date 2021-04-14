晶瑞光4/16登錄興櫃 全年拚轉盈

晶瑞光 (6787-TE) 將於 4 月 16 日登錄興櫃，參考價為每股 25 元。董事長鄒政興看好，在陸續推出新品及跨入半導體等新應用領域下，第二季起營運可望持續成長，全年營收也將較去年大增，力拚轉盈。

晶瑞光成立於 1999 年，為半導體晶圓產品及陶瓷基板切割代工、光學元件玻璃鍍膜加工廠，目前主要商品為各式窄頻帶通濾光片、紅外線截止濾光片、新藍玻璃濾光片、客製化鍍膜光譜設計等製造與銷售。

去年晶瑞光各產品營收占比分別為，新藍玻璃濾光片 57.69％、半導體晶圓產品鍍膜加工 31.39％、NBPF filter 產品 10.92％。其中，新藍玻璃濾光片主要鏡頭模組客戶包括先進光 (3362-TW)、中揚光 (6668-TW)、亞光 (3019-TW)、奇景等。

晶瑞光去年營收達 1939.8 萬元，年增 136.19％，每股虧損 2.41 元；今年第一季營收 777.9 萬元，年增 2.39 倍。晶瑞光指出，除去年同期營收基期低外，加上新品特殊濾光片應用於 TOF 模組已開始小量出貨，帶動第一季成長。

晶瑞光董事長鄒政興表示，耗時 2 年時間開發 NBPF filter(近紅外光窄波濾光片) 產品，已協助主要國際 IDM/TOF 模組大廠客戶，達到多區域偵測解決方案，並獲 Golden 認證、取得其亞洲地區的供應商資格，正小量試產中，且第一季新品 NBPF filter 營收占比更已攀升至約 10%。

NBPF filter 產品除已取得超過 4 國相關產品專利技術，產能規劃布建也逐步到位，鄒政興表示，隨著 TOF 感測器新機滲透率增加，有助 NBPF filter 銷售動能提升。

晶瑞光目前雖仍處於營運成長期階段，但近 2 年投入 1 億元資本支出在擴廠及設備，今年資本支出預計至少 1 億元以上，TOF 產能將擴增 1 倍，全新的微顯影製程預計第三季量產。

鄒政興看好，在投入環境光感測 sensor、RGB-IR 鍍膜技術及切入半導體微顯影技術下，第二季起營運將大幅成長，全年營收也將較去年大增，並力拚轉盈。