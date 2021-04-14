郭明錤：明年新iPhone鏡頭擬升級至4800萬畫素 大立光率先受惠

天風國際證券分析師郭明錤今 (14) 日發表最新報告，預測蘋果 2022 年下半年將推出 4 款新 iPhone，鏡頭啟動升級週期，高階機型將搭載 4800 萬畫素，有利推廣 AR/MR，因此，影像感測器 (CIS)、鏡頭與 CCM 的 ASP 將顯著提升，大立光可望率先受惠。

郭明錤預測，明年新款 iPhone 將顯著升級至 4800 萬畫素 (1/1.3") CIS，拍照品質優於既有 Android 手機，接近相機等級，且可支援 8K 影像錄製，未來在 8K 電視上觀賞影片將有更好使用者體驗，且有利推廣 AR/MR 裝置。

郭明錤指出，蘋果新機鏡頭升級週期將從今年下半年開始，並出現五大趨勢。首先，Face ID Tx 鏡頭捨棄玻璃改採塑膠，與蘋果的 AR/MR 頭戴顯示裝置採用 15 個相機，因此，塑膠鏡頭採用數量將顯著提升。第二，明年下半年新款 iPhone 採用 4800 萬畫素相機，有利鏡頭 ASP 顯著提升。

第三，4800 萬畫素的新 iPhone 將迫使更多 Android 機種採用大面積 CIS，帶動高階鏡頭規格升級、ASP 與出貨量。第四，8P 鏡頭受惠良率改善與成本下降，出貨量預計明年開始顯著增加。三星高階手機預計也從明年開始採用 8P 鏡頭。第五，預計 2023 年蘋果將採用潛望鏡長焦鏡頭與屏下 Face ID，鏡頭 ASP 將會顯著提升。

郭明錤估算，若與 iPhone 12 相較，4800 萬畫素相機的 CIS、鏡頭與 CCM 的 ASP 可望分別大幅增加約 90-110%、50-70% 與 50-70%。

郭明錤表示，4800 萬畫素相機的大面積 7P 鏡頭，目前由蘋果與大立光共同開發，受惠設計與產能優勢，大立光將擁有至少 60-70% 的供應比重，因此，當鏡頭重啟升級週期，大立光將率先受惠。

此外，郭明錤也預期，大立光的 VCM 業務將自 2022 年開始顯著成長，且 VCM 與鏡頭業務垂直整合將成為大立光新的競爭優勢。