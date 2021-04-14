三類未上市新創業股票交易 維持免稅

未上市櫃股票交易所得，自今年起恢復課徵最低稅負，但為避免傷及新創產業，財政部今 (14) 日公告，包括：一、向經濟部申請核准者，二、登錄創櫃版者並通過審查者，三、適用產創條例天使投資人優惠者等三類產業進行股權交易，可免徵所得稅。

財政部賦稅署年初公布修正《公布所得基本稅額條例》第 12 條與第 18，明定自今年元旦起，個人交易未上市櫃股票其所得應計入個人基本所得稅額，但為避免傷害正在萌芽的新創事業，只要投資國內高風險新創，交易股票所得可免徵所得稅。

首先，如果是新成立的新創業，並向經濟部申請登記獲准後，原則上在稅務資格就會被視為高風險的新創產業。

但要注意的是，前述產業提出申請有時間限制，也就是必須在公司設立登記日起算 5 年內提出，獲核准後適用有效期間為 2 年，期滿後也可再申請核定。

另有兩種情況不必申請登記，就能直接視為高風險新創產業，包括自設立登記起算 5 年內，經創新創意審查委員會同意，並成功登錄創櫃的公司，就能視為新創產業，其股票交易所得也可免納最低稅負。

另外，公司設立登記日起算 2 年內，依據產業創新條例第 23 條之 2 規定，經核定為高風險新創公司者，股東間交易股票所得也可享免稅優惠。

財政部表示，考量制度實施初期與主管機關審查時程，符合高風險的新創產業，只要在今年 6 月 30 日取得資格，今年上半年個人股東交易仍可適用。