〈東元改選前哨戰〉經營權之爭白熱化 傳黃茂雄找中信徵求委託書

馬達大廠東元 (1504-TW) 經營權之爭陷入白熱化，據了解，集團會長黃茂雄除與三大委託書業者合作，與寶佳資產共同徵求委託書，另外還透過華新麗華 (1605-TW) 長期合作的中國信託擔任徵求人，爭取散戶支持。

黃茂雄以個人身分與主要股東寶佳機構、華新麗華三方溝通已達成共識，尤其東元與寶佳化解過去一年的誤解，三方更共同推舉東元下屆 11 名董事候選人，藉此加速在綠能、太陽能、電動車及智能製造等領域發展，顯示三方合作態度堅決。

黃茂雄與其長子黃育仁為穩固董事會席次，已開始徵求股東委託書，尋求外資等股東支持，據了解，黃茂雄已與全通、長龍、聯洲等三大委託書業者合作，並委託與華新長期合作的中信徵求委託書；黃育仁則在館長直播上透露，若家中有東元股票，可拿到元大、富邦、群益等券商，支持自行提出的 7 名董事候選人。

黃育仁攜手創始股東與東元轉投資公司菱光科技共同推舉董事會候選名單，加上先前獲得持股 5.3% 的外資股東 Silchester 支持，市場估，黃育仁約能掌握近 2 成持股；黃茂雄則與寶佳、華新共同推滿 11 席名單，初估可掌握持股比約 34%。