外資逢高調節聯電及航運族群 土洋法人都愛中鋼合力加碼3.3萬張

三大法人今 (14) 日同步賣超台股，但外資期貨增多單，期現貨不同調，個股方面，中鋼一致獲得外資及投信青睞，同步加碼共 3.3 萬張；不過，大盤震盪之際，外資也逢高調節聯電 5.76 萬張以及股價高檔的航運族群。

三大法人合計賣超 36.54 億元，外資持續賣超 17.86 億元，為連 4 賣，不過，外資台指期增加多單 236 口，空單為平倉降至 2.51 萬口，投信則小幅賣超 1.96 億元；自營商同步賣超 16.61 億元。

現股方面，外資買超中鋼 2.28 萬張、中石化 1.49 萬張，以及新纖、國喬逾 7000 張；電子股則以中環 1.49 萬張最多，宏碁 1.4 萬張、瑞軒 1.55 萬張；金融股則是玉山金、中信金各 1.4 萬張較多，同時也加碼新光金逾萬張。

外資賣超則多針對近期漲多個股調節的電子、航運以及鋼鐵族群逢高調節，其中最多是聯電 5.76 萬張，其餘電子股還有華邦電 1.67 萬張、友達 1.32 萬張、鴻海 5581 張，以及旺宏、晶技等個股。

至於航運方面，外資大賣長榮 3.66 萬張、華航 2.94 萬張、長榮航 2.39 萬張，陽明 5414 張；鋼鐵中的大成鋼、燁輝、東鋼等也遭逢高調節。

投信也同樣大買中鋼 1.03 萬張，但接手外資賣超的華航 6944 張、長榮 4184 張，陽明 1500 張，另也買超台塑、裕民、永豐餘、亞泥等傳產股。

而投信賣超則以群創 1.32 萬張最多，也同步調節聯電 1737 張，以及賣超元晶、光寶科以及金像電、元太等個股。