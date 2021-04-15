〈台股盤前〉高檔續創天量 台積法說定後市走向

台股昨 (15) 日追價買盤後繼無力，失望性賣壓浮現，大盤反轉走低，摜破 5、10 日線，尾盤急拉收紅，指數上沖下洗，震盪逾 300 點，單日再爆出 4909.59 億元新天量，法人表示，萬七關卡獲利調節壓力重，預期短線將呈橫向盤整格局，且台積電今日將召開法說，也將帶領台股走向。

美股周三僅道瓊小漲 0.16% 或 53.62 點，其餘三大指數全收黑，標普下跌 0.41%、那指大跌超過百點，收 13857.84 點、費半也有 1.19% 跌幅。

市場消息方面，台積電晶圓十四廠昨日午間停電，傳出 40/45 奈米製程有部分產線受影響而停擺，業界預估台積電有 3 萬片晶圓受影響，損失金額在 10 億元以內，此外，該廠生產車用、CIS 等晶片，在跳電導致生產受阻下，恐使目前相關晶片缺貨情況更雪上加霜。

韓國時報報導，南韓樂金電子 (LG Electronics) 與加拿大汽車零組件供應商麥格納 (Magna) 的合資公司「非常接近」與蘋果簽約，生產早期蘋果電動車。這意味過往與蘋果關係良好的鴻海暫時與 Apple Car 無緣。

世芯 - KY 公布第一季自結，稅後純益 3.88 億元，季增 63.71%，年增 123%，每股稅後純益 5.68 元；受惠中國第二大客戶特殊專案進入量產，第一季獲利衝新高，賺逾半股本，不過，隨著飛騰訂單流失，後續成長動能恐有壓。