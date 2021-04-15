【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 聯準會主席表示 Fed 在 2022 年前升息的可能性非常小，很可能考慮升息之前，逐漸縮減資產購買規模。拜登宣布 9 月 11 日之前將所有美軍從阿富汗撤出。週三美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 1.19 至 0.16％，美股四大指數短期高檔整理。美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 掛牌，終場上漲 31%。APPLE 下跌 1.79%，台積電 ADR 下跌 0.35%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤止穩。

（2）、均線：支撐為 16,500 點至 16,600 點，壓力為 17,000 點至 17,100 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 200 點附近，壓力為 210 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值在 50 附近，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、3 月營收靓、2021 年展望佳、電動車、半導體、5G、PCB、金融、綠能、運動風、運輸 / 原物料、生技 / 防疫、高殖利率等。

5. 台積電（2330）南科 14 廠 P7 昨（14）日中午發生停電意外，傳出 40／45 奈米等成熟製程生產受影響，至少數千至上萬片晶圓面臨報廢，最嚴重影響逾 3 萬至 4 萬片晶圓生產，損失恐逾 10 億元以上。

6. 韓國時報 13 日報導，南韓樂金電子（LG Electronics）與加拿大汽車零組件供應商麥格納（Magna）的合資公司「非常接近」與蘋果簽約，生產早期蘋果電動車。這意味過往與蘋果關係良好的鴻海（2317）暫時與 Apple Car 無緣，台廠要取得 Apple Car 組裝訂單，還得等一等。

7. 網通產業去年在新冠肺炎疫情中獲利逆勢成長，今年大發股利紅包，4906 正文每股配發 2 元現金股利，創 2014 年以來最高，現金殖利率 5.7%，稱冠網通產業；3596 智易現金殖利率 5.3% 居次，今（15）日率先除息交易，5 月 15 日就發出現金，讓股東繳稅，2332 友訊去年轉盈，配現金回饋股東，3704 合勤控睽違三年後，再度發出現金股利。

8.IC 設計廠聯陽（3014）在半導體製造成本提升，加上筆電、Chromebook 等需求居高不下。法人指出，聯陽繼第一季調漲高速 I／O 及嵌入式控制 IC（EC）等產品報價後，第二季將陸續再度調漲報價，以反映成本提升，預期兩次漲幅都有雙位數水準，可望帶動聯陽上半年營收逐季創高。

