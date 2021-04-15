【Wen姐筆記】神秘買盤挺台積 台股深V秀還有續集？

台股大盤昨日上沖下洗，加權指數昨日早盤急殺後，中盤戲劇化拉抬翻紅，上演深 V 秀，高低點震盪達 376 點，以 16865.97 點作收，爆出 4909 億元波段新天量!

台股本波闖 17000 點關卡，近 4 個交易日有 2 度衝過，但都遭到「空城計」逼退，而且連 4 個交易日都爆出 4200 億元超大量! 不過多方仍不肯放棄挑戰 17000 點的機會，昨日收盤仍力守 16853 點之上。台股要再衝關 17000? 或先喘口氣休息盤整? 除了聚焦台積電之外，16853 點仍是關鍵! 關鍵點位為 16777、16888 與 16919 點。

台股昨日上演深 V 秀，多方守護的重要關鍵位置為 16777 點，可視為 16800 點護城河，也是 17000 點挑戰權門票，16800 點北方哨站 16818 點，以及 16853 點，均不宜失守，最好能夠一舉收復 16900 點城池，兩端哨站為 16888 點與 16919 點，如此短多才正式重掌控盤權，有機會第三度發動射門 17000 點攻勢。16944 為射門區，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023，站穩才算正式攻佔 17000 點山頭!

但如第 3 度衝關 17000 點，多方必須克服前 2 次被「割韭菜」的陰影! 最好能夠連 17053 與 17100 點都闖過，17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點。但如 16777 點未能守穩，仍得提防昨日的深 V 秀出貨成分居多，恐回測 16748 與 16700 點，也意味失去 17000 點挑戰權門票，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，如棄守需提防空軍再次來襲，恐再回測 16653 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守 16579 點，月線保衛戰恐難避免!

台股昨日演出深 V 秀的主將為台積電，自 600 元急拉至 612 元，但以盤後籌碼來看，外資與八大行庫都小賣超，融資也小減，僅有投信與自營商站在買方，昨日主導拉抬台積電的買盤顯得相當神秘! 不過如以技術面來看，今日盤後將召開法說會的台積電，關鍵位置為 613 元，必須站穩，才有利於多方再次挑戰 17000 點。

台股高檔連 4 日收黑 K，而且都帶超級大量，如能換手成功，後續噴發力道不容小覷。但眼前的現實，則是一拉高就有大咖落跑割韭菜，雖然昨日融資續減 12.48 億元，不過融資水位仍在 2400 億元以上高檔水位。中小型股仍得提防大咖趁指數拉抬過程中，持續被調節! 投資人宜儘速檢視持股，如有領先大盤跌破月線者，恐有轉弱疑慮，需提高警覺! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)