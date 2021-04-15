身故保本 國壽、富邦人壽投資型附保證保單重出江湖

因應保險新制，投資型保單若要附保證給付，僅能提供「最低身故保證」，且須改款後才能上市，相較於過去可以退還 1 倍多的總繳保費，新版的投資型附保證保單身故最多僅能「保本」，國壽、富邦人壽率先改款，投資型附保證保單重出江湖。

金管會去 (2020) 年祭出壽險新制，衝擊壽險業利變型保單銷售銳減，投資型保單順勢挺身而出成為一大賣點，其中，投資型附保證保單大幅成長。

壽險業龍頭國壽表示，去年因為受新冠肺炎影響，市場波動加劇，一般投資型保單價值波動較過往大，但投資型附保證保單具有身故保本的下檔保護功能，因此熱賣。

不過，今年 3 月起，因應主管機關法令政策，投資型附保證保單應適用新規範，也就是僅能提供「最低身故保證」，且保證金額不得高於所繳保費，過去在市面上的投資型附保證保險商品皆須配合調整後才能上架，因此，國壽改版後推出「真飛揚人生」，富邦人壽則推出「富利人生」，都是月配息類全委保單。

雖然少了退還 1 倍多的總繳保費，但因為依舊有身故保本的下檔保護，國壽表示，改版後的附保證投資型保單真飛揚人生，推出一個月就有數億元銷售量。

國壽進一步說明，因為投資型附保證保單具有身故保證機制，利於資產傳承，也就是在年金累積期間內，不論投資績效如何，身故至少給付總保費的「保本」保證，不怕保費有去無回，可保全資產傳承子女。

而且投資型附保證保單提供每月撥回，類似月退俸，以國壽的投資型附保證保單為例，年化撥回率約 3.8%~5%，搭配波動度控管績效，長期而言淨值多維持於 10 元以上，適合退休規劃。

國壽提醒，相對一般投資型壽險，因提供身故保障所收取的保險成本，會隨年齡增加而變多，「真飛揚人生」的身故保證費用於投保時即固定，因此愈早投保，愈能享有較低的身故保證費用率。以 45 歲女性為例，每年僅需約 0.25%，長期而言能累積更多退休資產，並打造更美好的退休生活。

