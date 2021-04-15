疫苗險來了 富邦產險、安達產險率先獲准開賣

AZ 疫苗陸續施打，保險公司的「疫苗險」也即將問市，金管會今 (15) 日宣布，審核通過「富邦產物疫苗保障綜合保險」及「安達產物嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合保險」，為兩家率先闖關成功的疫苗險。

金管會指出，為鼓勵保險公司開發多元的保險商品，也希望藉由風險的移轉，提升民眾接種疫苗意願，並發揮保險安定社會的功能，因此推動產險公司推出「疫苗險」，富邦、安達兩家送審的疫苗險商品都已獲得保險局核准。

金管會提醒，疫苗保險商品各有其保障特色及給付條件，民眾可視自身需求選擇適合的保險商品，以保障接種疫苗所生的相關風險。

其中，富邦產險將於 4 月 16 日開賣台灣首張「疫苗保單」，提供疫苗不良事件費用補償與法定傳染病疫苗預防補償，3 至 75 歲皆可投保，不分性別職業單一費率，無等待期投保最快翌日就能生效，於官網及實體通路推出不同保障方案供民眾選擇，希望透過疫苗保單的保障與支持，提高民眾接種意願，實現「群體免疫」政策。

富邦產險表示，本次推出的國內首張「疫苗保單」，3 歲以上民眾皆可投保，續保可至 75 歲，不分性別職業單一費率，無等待期投保最快翌日就能生效，且保險期間內每人接種疫苗劑量或種類皆無上限；保險內容包含「疫苗不良事件費用補償保險」與「法定傳染病疫苗預防保障補償保險」兩種保障。

至於「安達產物嚴重特殊傳染性肺炎疫苗接種保障綜合保險」送審規劃的保障範圍主要也有 3 項，包含一般住院日額保險、加護病房住院定額保險以及喪葬費用定額補償保險。