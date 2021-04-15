張志誠觀點:高檔投機股退位? 16153點未破前多方由台積電掌控趨勢

時序將進入第一季財報的密集公佈期，4/15 台積電法說會不只要結算第一季 EPS，更重要的是否釋出未來展望利多，我認為是台股下周三結算前可否高檔再度震盪到 17000 點的關鍵，台股連續幾天的超過 4 千億元大量，預期的高本益比 IC 設計、電子零組件公司終究要反映第一季財報超漲的事實，從世芯 KY(3661)、金麗科 (3228)、同致(3552) 等公司動折急跌 3-5 支的跌停板，讓市場意識到短線追強勢股的做法恐怕財報風險升高，因此台股在買盤有保守心理下，量能已經快速萎縮到 3500 億元，量縮守下檔短期均線支撐的台股，代表了一周來的大量是波獲利者已經把高檔高本益比的公司資金換手給追價者，聰明的資金又再度要從有希望第二季成長的公司，準備找尋低檔的機會。所以台股考量到 4/22 前還有許多公司要融券強制回補，預估 16153 點沒有異常跌破，改變均線角度前，是高檔股風險較大，而低檔股醞釀新主流的換手過程

台積電 (2330)，在第一季繳出 3624 億台幣營收，比去年第四季 3615 億元還要成長，我預期台積電第二季營收應在全球晶片缺貨效性下，還是有繼續季成長的機會，而短期股價可否完成過去歷史經驗，上漲波都返回所有缺口壓力，就有賴第一季毛利率是否符合財測水準來定奪。外資圈近期有一個共識，儘管英特爾意圖成為先進製程挑戰者，但英特爾如同三星為 IDM 廠，在諸多產品上皆與 IC 設計商為競爭對手，在利益衝突下，難以像台積電擁有多元客群，不認為英特爾將對台積電晶圓代工業務造成太大衝擊。我認為台積電一整大波從高點 679 元壓回到本波最低 570 元，是把去年 12 月大家預期將承接英特爾訂單的股價超漲幅度返回，外資目前已經沒有太多分析師敢再大幅調升台積電目標價到 4 位數，也是考量沒有財報續創新高加持下，只能等待下半年南科新奈米大幅量產後的狀況了，我認為台積電到了 3 奈米製程都採用 FinFET，包括高通在內的多數客戶為降低生產風險，都決定採用台積電 3 奈米製程，包含 Nvidia 首款基於 ARM 架構的 CPU 處理器 Grace 也不太有機會下單給競爭對手英特爾，因此台積電短期只要以台幣匯率為基礎的條件還可以毛利率衝高的話，就有機會帶起短期技術線的翻揚，並帶動大盤期貨結算拉高達到外資目的。

此外，短期還有鴻海集團後續第一季財報要公布，市場目前或許對股價高檔的 IC 設計修正波有一點疑慮，進而影響晶圓代工的信心，可是電動車 MIH 將在 6 月發表第一款產品，聯盟當中不乏有許多已經生產過電動車的好手加入，股價題材後續還有待發酵下，鴻海 (2317)、乙盛 KY(5243)、廣宇(2328) 等供應鏈本波股價領先大盤先回檔到技術指標超區，經歷三周的壓回開始量縮，我認為這是台股下周除了台積電之外的多方控盤火種，投資人可留意鴻海集團後續的財報效應機會

目前美國疫後復甦股連動到台灣，鋼鐵、航空、媒體是美股當前的主流共識，然而台灣的鋼鐵股與美國基礎建設實際受惠股少，題材炒作者多，當中鋼 (2002) 大牛會跳舞，一波漲幅逾 4 成的現象發生後，市場又產生一股追價風潮，我建議股價越是面臨第一季財報的公布時間，漲幅越大的公司越是不能追，航空航運股的第一季財報必然是利多，但股價漲幅是否超過實質利多而出盡，也是投資人追價之餘要考量的

至於歐美還有許多國家逐步邁入封城解開，奧運延後及運動賽事也漸漸返回正常規劃，投資人從面板產業的營收月月衝高就可感受到成長性確實與以往不同，疫情期間零售應用市場的低迷預期將過去，我們觀察揚智 (3041) 從去年下半華為禁令生效後，華為海思 STB 晶片後續恐將斷鏈導致無法出貨，南美洲本來多數採用華為海思 STB 晶片方案的業者，從詢問到積極爭取訂單也挹注揚智營收默默在三月創下一年的新高，揚智在大股東聯發科(2454) 整理一段時日後，為擁抱 5G、物聯網及大數據時代的來臨，揚智更將 “雲、管、端” 完整串聯計畫導入「ALiIN」平台，藉由產品綜效的發揮，提供客戶一站式的晶片、前端、演算法與平台整合服務，當全世界數十億隻眼睛對於越來網路媒體與視訊需求越來越高的條件下，揚智的 IC 就產生了 WIFI 6 改潮換代的需要，我認為面板產業不會只有帶來驅動 IC 的產品漲價效應，放眼疫後需求，低價的 IC 設計仍有很多機會值得研究。

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